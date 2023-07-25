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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي: إلزام جميع الصحف بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور (3 آلاف جنيه) سيكون ملزمًا لجميع الصحف، والمجلس القومي للأجور سيفرض عقوباتٍ على المؤسسات الصحفية التي لن تطبق الحد الأدنى، وفقا لمواده ولوائحه.


وحول امكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور قال خالد البلشي في اصريحات له اليوم  أنَّه في حالة وجود شكاوى من صحيفةٍ معينةٍ أو وجود أزمة ماليةٍ لديها، فإنه من الممكن إعفاءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدةٍ زمنية معينةٍ قد تصل إلى «6» أشهر، بناءً على طلب رسمي يُقدم منها.


وكشف نقيب الصحفيين عن أنَّ مجلس النقابة سيبذل جهودًا ليكون الحدى الأدنى للأجور في عقود الصحفيين المعينين الجدد بقيمة 3 آلاف جنيه، أما المعينين القدامى فإنه يطبق قرار الـ«3» آلاف جنيه، مع مراعاة الزيادة المالية وفقا للتدرج وسنوات الخبرة للقدامى.

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