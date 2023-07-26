أخبار التعليم .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. سجل واعرف درجاتك .. توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالجامعات 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات لطلاب الثانوية العامة 2023 ، إذ بدأ كثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الاولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الايام المقبلة.

يترقب طلاب الثانوية العامة الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الأيام المقبلة.

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا خلال أيام، لإعلان تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة عن امتحانات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.