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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. سجل واعرف درجاتك .. توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالجامعات 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات  لطلاب الثانوية العامة 2023 ، إذ بدأ كثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الاولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الايام المقبلة. 

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا .. توقعات تنسيق كلية الطب 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي.. رابط التسجيل والتوقعات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الأيام المقبلة. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. سجل واعرف درجاتك

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا خلال أيام، لإعلان تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

تنسيق الجامعات 2023.. آثار القاهرة تعلن تعليمات هامة عن اختبارات القدرات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة عن امتحانات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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