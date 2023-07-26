تبدأ من 170 ألفا.. 5 سيارات سيدان على قد الإيد

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات سيدان على قد الايد تبدأ من 170 الف جنيه .

1- أوبل استرا

أوبل استرا

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق المستعمل المصرى ، فتتراوح ما بين 170 الف جنيه الى 180 الف جنيه .

2- رينو لوجان

رينو لوجان

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2011 علي محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوه تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 10 آلاف كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق المستعمل المصرى ، فتتراوح ما بين 170 الف جنيه الى 180 الف جنيه .

3- شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق المستعمل المصرى ، فتتراوح ما بين 170 الف جنيه الى 220 الف جنيه .

4- شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

يمتاز محرك السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود، وتبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترا في الساعة ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 14.2 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق المستعمل المصرى ، فتتراوح ما بين 200 الف جنيه الى 230 الف جنيه .

5- نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2005 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، يضخ قوة تصل الى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 109 نيوتن/متر، ويتراوح وزن السيارة ما بين 1075-1191 كجم، وتتوفر بناقل حركة اوتوماتيكي أو يدوي حسب الفئة،

اما عن اسعار السيارة داخل سوق المستعمل المصرى ، فتتراوح ما بين 220 الف جنيه الى 250 الف جنيه