الرئيس السيسي أبرزهم.. بوتين يعقد لقاءات مهمة مع انطلاق قمة روسيا– إفريقيا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عددًا من اللقاءات عشية انطلاق قمة "روسيا – إفريقيا" التي ستجري في بطرسبورج يومي 27 و28 يوليو.

ومن المقرر أن يجري بوتين صباح اليوم الأربعاء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لما أعلنه يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

وسيجري بوتين كذلك مباحثات مع رئيسة مصرف "بريكس" للتنمية، رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، التي تم انتخابها رئيسة للمصرف في مارس الماضي في شنجهاي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وخلال قمة "روسيا – إفريقيا" سيعقد الرئيس بوتين عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الإفريقية في غضون 4 أيام من 26 إلى 29 يوليو.

وفي ختام القمة سيشارك بوتين في مأدبة الغداء مع زعماء الدول المشاركة في مبادرة سلام خاصة بأوكرانيا، وهي جمهورية جنوب إفريقيا وجزر القمر والكونغو ومصر والسنغال وزامبيا وأوغندا.

وسيحضر بعض الزعماء الأفارقة العرض العسكري للقوات البحرية الروسية يوم الأحد 30 يوليو.

وخلال القمة سيلقي الرئيس الروسي كلمة، ستتضمن تقييما لحالة العلاقات الدولية المعاصرة وبلورة نظام عالمي جديد مبني على تعددية الأقطاب ومساواة كافة الدول المستقلة.