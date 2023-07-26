إياد نصار وبشرى ضمن لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي.. القائمة الكاملة

كشف مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم في دورته الرابعة والتي ستعقد في الفترة ما بين ١٥-٢٢ (أغسطس) ٢٠٢٣ الستار عن أعضاء لجان التحكيم الذين سيختارون الفائزين بجائزة السوسنة السوداء في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وأفضل فيلم عربي قصير، بالإضافة إلي جائزة فيبريسكي (FIPRESCI) التي انضمت جديداً لجوائز المهرجان لفئة الأفلام الوثائقية.

ويُعدّ المهرجان فريداً من نوعه في الأردن من حيث الحجم وتسليطه الضوء على الأعمال السينمائية الأولى العربية والأجنبية. تضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة:

– أندريس فيسنتي غوميز، أحد أهم وأشهر المنتجين في إسبانيا والفائز بجائزة الأوسكار عن فيلمه Belle Epoque (١٩٩٢).

– إياد نصار، نجم أردني اشتهر بأدائه المميز على الشاشات الصغيرة والكبيرة، له مكانته كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين في المنطقة. من أشهر أفلامه "شوكه وسكينه" و"الفيل الازرق ٢" و"كازابلانكا" و"أصحاب ولا أعز".

– بشرى رزة، فنانة مصرية متعددة المواهب، اشتهرت بأدوارها كممثلة ومغنية ومقدمة برامج تلفزيونية ورائدة أعمال ومنتجة. نالت تقديرًا لدورها في فيلم "٦٧٨" كما قامت بإنتاج أفلام مثل "أسماء".

– رجاء عماري، مخرجة تونسية عرضت فيلمها الروائي الطويل الأول "الحرير الأحمر" ( ٢٠٠٢) لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي وفاز بالعديد من الجوائز. شارك فيلمها الثاني "الدّواحة" في الاختيار الرسمي لمهرجان البندقية السينمائي السادس والستين.

تضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية الطويلة:

– مونيكا بورغمان، مخرجة أفلام ومنتجة ألمانية – لبنانية. في عام ٢٠٠١، شاركت في تأسيس شركة UMAM Productions مع لقمان سليم، والتي تعنى بصناعة الأفلام الوثائقية بشكل أساسي. أخرجا معاً الفيلم الوثائقي "مذبحة" (٢٠٠٤) وفيلم "تدمر" (٢٠١٦).

– إياد حمام، مونتير أفلام وثائقية أردني، قام بمونتاج عدة أفلام وثائقية حصدت العديد من الجوائز كما عمل على مجموعة من الأعمال الأردنية مثل مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" من إنتاج شركة نتفلكس والفيلم الروائي الأردني "الحارة".

– نزار عنداري، صانع أفلام وأكاديمي ومبرمج أفلام لبناني. شارك فيلمه "فتح أبواب السينما" (٢٠٢٠) في أكثر من عشرين مهرجاناً. تتنافس الأفلام الوثائقية الطويلة العربية هذا العام أيضًا على جائزة فيبريسكي (جوائز نقاد السينما الدولية للترويج للفن السينمائي وتشجيع السينما الجديدة والشابة).

وتضم لجنة تحكيم فيبريسكي كلا من:

– هندة حوالة، شغلت منصب المدير الفني للمهرجان الدولي للسينما بتوزر عام ٢٠١٩ ومهرجان منارات عام ٢٠٢٢، وكانت عضوًا في اللجنة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (٢٠١٥/٢٠١٦/٢٠٢٠).

– شايان رياز، صحافي من برلين يدير حاليا مشروع مركز التعليم الثقافي الدولي في معهد جوته في هامبورغ. كما شارك في لجان تحكيم فيبريسكي السابقة في مانهايم-هايدلبرغ (IFFMH) و eBerlinal عام ٢٠٢٠.

– محمد طارق، ناقد سينمائي مصري ومبرمج مهرجانات ومدير فنون، يقيم بين القاهرة ودبلن. تتكون لجنة تحكيم الفيلم العربي القصير من:

– عفاف بن محمود، ممثلة ومخرجة ومنتجة تونسية لعبت أدواراً بارزة مع مخرجين تونسيين مهمين منهم نوري بوزيد في فيلمه "آخر فيلم" ومؤخراً في فيلم "أطياف" للمخرج مهدي هميلي والذي حصدت عليه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (٢٠٢١) ثم في كل من مهرجان Vues d’Afrique ومهرجان Pluriel.les.

– دارين سلام، كاتبة ومخرجة أردنية، عُرض فيلمها الروائي الطويل الأول "فرحة" (٢٠٢١) والحائز على تقدير النقاد لأول مرة عالمياً في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. حاز الفيلم على ١٢ جائزة دولية حتى الآن، كما رشحه الأردن ليمثله في جوائز الأوسكار العام الماضي.

– يمنى مروان، ممثلة لعبت دورها الرئيسي لأول مرة في الفيلم الطويل "الوادي" للمخرج غسان سلهب (٢٠١٣). منذ ذلك الحين، قامت بأدوار مع مخرجين من جميع أنحاء العالم العربي.

أول دور رئيسي لها باللغة الإنجليزية كان في المسلسل القصير Little Bird من إنتاج Sky Atlantic عام ٢٠٢٠. سيتم الإعلان عن الفائزين لكل فئة خلال الحفل الختامي للمهرجان في ٢٢ تموز (يوليو) ٢٠٢٣.

ويحصل الفائزون على جائزة السوسنة السوداء المصنوعة من البرونز والتي صممها الفنان الأردني الراحل مهنّا الدرّة، رائد حركة الفنون الأردنية. بالإضافة إلى الجوائز النقدية التالية:

جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل (١٥ألف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم العربي الروائي الطويل (٥ آلاف دولار أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (١٠ آلاف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم للفيلم العربي الوثائقي الطويل (٥ آلاف دولا أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير (٤ آلاف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم العربي القصير (ألف دولار أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي (٥ آلاف دولار).





هذا وقد تقرر لجان التحكيم منح تنويه خاص إلى: ممثل في دوره الرئيسي الأول (منافسة الأفلام الروائية العربية) ممثلة في دورها الرئيسي الأول (منافسة الأفلام الروائية العربية) كاتب\ة سيناريو لعمله الأول (منافسة الأفلام الروائية العربية) مونتير\ة لعمله الأول (منافسة الأفلام الروائية العربية) وأخيرا وليس آخرا، يصوت الجمهور على فيلمه الأجنبي المفضل الذي يحصل علي جائزة السوسنة السوداء.