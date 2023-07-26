عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

144 مليار دولار.. تعرف على إيرادات وعدد السفن المارة بقناة السويس منذ التأميم

قناة السويس
قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن قرار تأميم قناة السويس، وكذلك حفر القناة الجديدة. 

وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة الحياة، أنه منذ قرار تأميم القناة قبل 67 عاما مرت حوالى  مليون 81 ألف سفينة، بإجمالى حمولات 31 مليار طن. 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: حق المصريين عاد للمصريين حيث أدخلت القناة بعد التأميم 144 مليار دولار "

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار حفر قناة السويس الجديدة من أفضل القرارات حيث عظم الأستفادة من قناة السويس.

 ضعف عدد السفن

وأضاف ربيع قائلا:" المستهدف قبل حفر قناة السويس الجديدة، هو مرور ضعف عدد السفن من 40 ليصبح 80 سفينة يوميا  وتحقيق ضعف الإيرادات من 4 مليار دولار لتصبح 8 مليار دولار".

وأكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن ما تحقق خلال العام الماضى فائق التوقعات والتقديرات، حيث وصل عدد السفن المارة خلال يوم واحد لـ 107 سفينة وتم تحقيق إيرادات خلال العام الماضى مقدرة بـ 9 مليار و 400 مليون دولار ".

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع القناة الجديدة هيئة قناة السويس حفر قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

صيام عاشوراء .. ليس يوما فقط لماذا استحب الفقهاء صوم 3 أيام؟

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

فيديو

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ