144 مليار دولار.. تعرف على إيرادات وعدد السفن المارة بقناة السويس منذ التأميم

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن قرار تأميم قناة السويس، وكذلك حفر القناة الجديدة.

وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة الحياة، أنه منذ قرار تأميم القناة قبل 67 عاما مرت حوالى مليون 81 ألف سفينة، بإجمالى حمولات 31 مليار طن.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: حق المصريين عاد للمصريين حيث أدخلت القناة بعد التأميم 144 مليار دولار "

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار حفر قناة السويس الجديدة من أفضل القرارات حيث عظم الأستفادة من قناة السويس.

ضعف عدد السفن

وأضاف ربيع قائلا:" المستهدف قبل حفر قناة السويس الجديدة، هو مرور ضعف عدد السفن من 40 ليصبح 80 سفينة يوميا وتحقيق ضعف الإيرادات من 4 مليار دولار لتصبح 8 مليار دولار".

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن ما تحقق خلال العام الماضى فائق التوقعات والتقديرات، حيث وصل عدد السفن المارة خلال يوم واحد لـ 107 سفينة وتم تحقيق إيرادات خلال العام الماضى مقدرة بـ 9 مليار و 400 مليون دولار ".