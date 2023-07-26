عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الفرنسية تعتقل رجلا هدد بقتل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن

ذكرت وكالة “فرانس برس“ اليوم الأربعاء، نقلا عن الشرطة، أن وكالات إنفاذ القانون في فرنسا، اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 30 عاما هدد بقتل رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

وقالت “فرانس برس“، نقلا عن مصادر في الشرطة: “ألقي القبض على رجل في كواري سو بويسي هدد بقتل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن".

وأضافت: “اعترف الرجل بما فعله وأشار إلى مشاكل إدمان الكحول وعدم الاستقرار بسبب الوضع الناتج عن أعمال الشغب في المدينة التي أعقبت وفاة المراهق نائل البالغ من العمر 17 عاما، الذي أطلق عليه شرطي النار أثناء فحص الطريق في نانتير في 27 يونيو”.

تعليقا على احتجاز رئيس النيجر.. فرنسا تؤكد رفضها الاستيلاء على السلطة بالقوة

غضب في فرنسا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. تفاصيل

وأشارت الشرطة الفرنسية، إلي انه لم يتم العثور على أسلحة أثناء تفتيش منزل الرجل المعتقل ، ولكن تم ضبط أجهزة الكمبيوتر.

فرنسا بورن الشرطة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء كندا يعلن أكبر تعديل في حكومته منذ توليه السلطة

بعد أشهر من الصمت.. أوكرانيا تقر بقصف جسر القرم

أوكرانيا .. قرار عاجل بمنع جميع المسئولين ونواب البرلمان من السفر

مشهد مرعب.. لحظة انهيار رافعة في مانهاتن من ارتفاع 45 طابقا

إجراء عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا تأهبًا لهجوم روسي

تفاصيل لأول مرة.. المخابرات الفرنسية كانت تعلم بتمرد فاجنر قبلها بوقت طويل

مفاجأة أمريكية داخل الكونجرس.. شاهد عيان يؤكد وجود كائنات فضائية على الأرض

بداية التهدئة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

صيام عاشوراء .. ليس يوما فقط لماذا استحب الفقهاء صوم 3 أيام؟

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

فيديو

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ