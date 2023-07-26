السلطات الفرنسية تعتقل رجلا هدد بقتل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن

ذكرت وكالة “فرانس برس“ اليوم الأربعاء، نقلا عن الشرطة، أن وكالات إنفاذ القانون في فرنسا، اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 30 عاما هدد بقتل رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

وقالت “فرانس برس“، نقلا عن مصادر في الشرطة: “ألقي القبض على رجل في كواري سو بويسي هدد بقتل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن".

وأضافت: “اعترف الرجل بما فعله وأشار إلى مشاكل إدمان الكحول وعدم الاستقرار بسبب الوضع الناتج عن أعمال الشغب في المدينة التي أعقبت وفاة المراهق نائل البالغ من العمر 17 عاما، الذي أطلق عليه شرطي النار أثناء فحص الطريق في نانتير في 27 يونيو”.

وأشارت الشرطة الفرنسية، إلي انه لم يتم العثور على أسلحة أثناء تفتيش منزل الرجل المعتقل ، ولكن تم ضبط أجهزة الكمبيوتر.