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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسة دولية: احتياج روسيا لأفريقيا الآن أكبر وأهم من 2019

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

قارن أشرف سنجر، خبير السياسة الدولية، بين القمة الروسية الإفريقية التي أقيمت عام 2019، وبين القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور رؤساء وقادة عدد من الدول الأفريقية، من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال “سنجر”، خلال مداخلة مع قناة "أكسترا نيوز"، عبر سكايب، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك اختلافًا بالتأكيد، وذلك لأن روسيا تريد أن توسع علاقتها مع أطراف دوليين، وتكتلات اقتصادية وسياسية اختلفت عن عام 2019.

وأضاف أن احتياج روسيا إلى أفريقيا الآن، احتياج كبير ومهم، في زيادة تبادلها التجاري، وذلك باعتبار أنه في عام 2020، لم يتجاوز التبادل التجاري بين أفريقيا وروسيا 20 مليار دولار.

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى إلى أن تعزيز التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، إلى مستوى 40 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر قليلا من البلاد التي تأتي تبادلاتها مع أفريقيا 250 مليار دولار.

 

احتياج أفريقيا إلى الحبوب

وعن رغبة الدول الأفريقية في حضور القمة الثانية في سان بطرسبرج، أشار خبير السياسة الدولية إلى أن ذلك الأمر يرجع إلى احتياج أفريقيا إلى الحبوب، وذلك يدفع القادة الأفارقة لإيجاد حل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت كثيراً على اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية.

القمة الروسية الأفريقية سان بطرسبرج الدول الافريقية عبدالفتاح السيسي أفريقيا وروسيا

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