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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفى: قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعا

صدى البلد

قال طارق متولى الخبير المصرفى، إن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة كان متوقعا.

وأضاف طارق متولى، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن قرار الفيدرالى الأمريكى، يؤثر على كافة الأسواق عالميا، خاصة الناشئة.

وأوضح طارق متولى الخبير المصرفى، أن الاموال الساخنة تتحرك دائما ناحية الأسواق في الدول المتقدمة نتيجة رفع اسعار الفائدة.

جيروم باول 

وكان قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ،إنه لا يزال الطريق طويلا لإعادة التضخم إلى 2% وأن تقليص التضخم بحاجة لنمو محدود وارتياح في ظروف السوق.

وأشار باول إلى أن سيتطلب الأمر وقتا حتى يظهر الأثر الكامل لزيادات الفائدة وان الولايات المتحدة ترى تأثير تشديد السياسة النقدية على بعض القطاعات.

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