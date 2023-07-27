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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: مطار العلمين يجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة

مطار العلمين الدولي
مطار العلمين الدولي

أجرى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية بمطار العلمين الدولى، للاطمئنان على انتظامية حركه التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافة الحركة الجوية التى يشهدها المطار حالياًً مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وفى هذا السياق أشار محمد عباس إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجويه أصبح مطارا دوليا داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

ووجه وزير الطيران بالاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم أكثر متعة ورفاهية. 

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب /ساعة.و تطوير الحقل الجوى ليستوعب  45 طائرة  وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية  ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود  ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب  400 سيارة و150 أوتوبيسا.

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