خبير: مؤشر البورصة الرئيسي ينهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء والسبعيني يحصد المكاسب

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على تراجع قدره 57.18 نقطة بنسبة هبوط 0.33% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17339.86 نقطة بسبب استمرار الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.



وأشار إلى اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع.



ولفتوالى استمرار المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية تدريجياً.



وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم 17200 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية والتي سجلت أغلبها مستويات الدعم الرئيسية لها.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وأغلق مرتفعا بمقدار 58.73 نقطة بنسبة صعود 1.70% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3516.56 نقطة بفضل الأداء الإيجابي واستمرار الصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 3500 نقطة.



كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع عمليات جني أرباح وتصحيح قد تدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 3460 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.