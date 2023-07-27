عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة الرئيسي ينهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء والسبعيني يحصد المكاسب

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على تراجع قدره 57.18 نقطة بنسبة هبوط 0.33% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17339.86 نقطة بسبب استمرار الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.


وأشار إلى اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع.


ولفتوالى استمرار المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية تدريجياً.


وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم 17200 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية والتي سجلت أغلبها مستويات الدعم الرئيسية لها.

 

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وأغلق مرتفعا بمقدار 58.73 نقطة بنسبة صعود 1.70% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3516.56 نقطة بفضل الأداء الإيجابي واستمرار الصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو  3500 نقطة.


كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع عمليات جني أرباح وتصحيح قد تدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 3460 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

مدبولي: سيتم الإعلان عن توقيتات قطع أو تخفيف الأحمال الكهربائية

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

ترشيحاتنا

رجاء حسين وهشام سليم | القومي للمسرح المصري يخلّد ذكرى النجوم الراحلين

برلمانية: الكثير من دول العالم تطبق قرار عمل الجهات الحكومية أونلاين

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

نتيجة الثانوية العامة 2023 | 91.3% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الأولى

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن الانقلاب في النيجر

الحكومة تواجه الحرارة بتخفيف الاحمال في أوقات محددة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ