عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

صدى البلد

أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن الأسباب وراء أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث أكد أن السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العالم بأسره يشهد مرحلة من الغليان العالمي، وهذا ما أثر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء في البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة
 

وتعيش العديد من الدول الآن فترة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء للتبريد والتكييف. ويعد ذلك تحديًا للدول التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الحرارية في توليد الكهرباء.

 

 

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الأزمة، إذ استهلكت كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. إلا أن الأزمة تتواصل ومن المتوقع أن يشهد شهر أغسطس ارتفاعًا غير مسبوق لدرجات الحرارة، ولولا مشروعات الدولة في قطاع الكهرباء، لكان التيار الكهربائي غير متوفر تمامًا للمواطنين. وتعتبر هذه المشروعات أحد العوامل الرئيسية التي ستساهم في استقرار التيار الكهربائي في المستقبل.

 

ارتفاع استهلاك المازوت

وتشير التقديرات إلى ارتفاع استهلاك المازوت لتوليد الكهرباء بنسبة كبيرة، حيث وصل إلى 152 مليون متر مكعب.

 

تكلفة استيراد المازوت

ونفى رئيس الوزراء، الأخبار التي تحدثت عن تعرض حقل ظهر لأزمة أو نضوبه، مؤكدًا أن الوضع في حقل ظهر مستقر. 

كما نفى استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء للمواطنين وأكد أن الحكومة قد أوقفت تصدير الغاز لاستيراد شحنات إضافية من المازوت بتكلفة إضافية تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار.

عمل من المنزل 
 

وأعلن رئيس الوزراء عن بعض الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة، حيث سيتم عمل من المنزل في المصالح الحكومية بداية من 6 أغسطس لتقليل الاستهلاك الكهربائي. 

كما سيتم لعب المباريات الرياضية في أوقات النهار للترشيد في استهلاك الكهرباء. 

وسيتم تطبيق تخفيف الأحمال لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا في محاولة للتحكم في استهلاك الكهرباء.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تأمل أن تنتهي إجراءات تخفيف الأحمال مع انخفاض درجات الحرارة في سبتمبر، وأنها ستقوم بإعلان جدول انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات بداية من الإثنين. 

الكهرباء رئيس الوزراء العالم درجات الحرارة الطاقة الحرارية تخفيف الأحمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

موضوعات متعلقة

جينات الأم وقضية ومطعم جديد| تطورات مثيرة في خلافات الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

يعيش وسط الحمم البركانية والبحيرات الكبريتية| مصري يعمل بأخطر مهنة في العالم.. تفاصيل

أحمد تفوق على محمد| “شناوي بيراميدز” يسجل رقماً قياسياً هذا الموسم.. اكتسح حارس الأهلي

فقد "تحويشة العمر"| حالة وفاة تغير مسار قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم.. تفاصيل

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

هل أنت من عشاق الأسطورة؟!| طرق مشاهدة مباريات ميسي مع إنتر ميامي.. من تليفونك

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

ظهرت بشفاه زرقاء متورمة| صدفة أنقذت الطفلة “حبيبة” من الموت.. لا تزال حية بأعجوبة

ترشيحاتنا

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

بسبب جريمة بشعة.. صبي 11 عاما يحاكم أمام القضاء الأمريكي

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

الوداد المغربي يحتج رسميا على محمود البنا .. تفاصيل

تحذير عاجل من التعليم للطلاب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

البيت الأبيض يعلن دعمه لرئيس النيجر.. ويدين أية محاولة للانقلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين بدون بطاقة؟.. الحقيقة والتفاصيل

أحضان ورومانسية.. طارق العريان يحتفل بزواجه من نيكول سعفان |شاهد

أكلات سريعة وبسيطة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ