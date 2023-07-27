الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

قال المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء، اعتبارا من الأحد بعد القادم 6 أغسطس يبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن العمل عن بعد سيكون يوم الأحد من كل أسبوع".

خدمات جماهيرية

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أنه لن تتأثر أى خدمات جماهيرية بعمل موظفى الحكومة من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، معقبا: "اللى رايح يعمل بطاقة هيلاقى موظف يخدمه".

وتابع نادر سعد، أن الموظف الذى يستطيع تنفيذ عمل مكتبى من عن بعد، هو الذى سيطبق عليه القرار، وباقى الموظفين المرتبطة وظائفهم بخدمات الجماهير سيعملون بشكل طبيعى من مبانى المصالح الحكومية".