عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال المستشار نادر سعد٫ المتحدث باسم مجلس الوزراء، اعتبارا من الأحد بعد القادم 6 أغسطس يبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد.

 

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن العمل عن بعد سيكون يوم الأحد من كل أسبوع".

 

خدمات جماهيرية 

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أنه لن تتأثر أى خدمات جماهيرية بعمل موظفى الحكومة من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، معقبا: "اللى رايح يعمل بطاقة هيلاقى موظف يخدمه".

 

وتابع نادر سعد، أن الموظف الذى يستطيع تنفيذ عمل مكتبى من عن بعد، هو الذى سيطبق عليه القرار، وباقى الموظفين المرتبطة وظائفهم بخدمات الجماهير سيعملون بشكل طبيعى من مبانى المصالح الحكومية".

المتحدث باسم الحكومة العمل عن بعد العمل حدث في مصر خدمات جماهيرية المصالح الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

بعد محاكمته.. إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن عفو بايدن عن نجله

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

ترشيحاتنا

لتجنب تأثير التغيرات المناخية.. شعبة الخضروات تقدم روشتة للتعامل مع المنتجات الزراعية

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

لأول مرة .. مصر توقع عقد تنظيم بطولتى سلسة العالم للسباحه البارالمبية

ضربة روسية قاصمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحدود الجديدة لـ أوكرانيا

البيت الأبيض يكشف سبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ السعودية

روسيا تخطب ود أفريقيا.. وعود بحل أزمة الحبوب وهدية خاصة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزرق على الأسد.. شاهد فستان رضوى الشربيني يبهر متابعيها بالسوشيال ميديا

لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

هاني الناظر يكشف عن استخدام خاطئ لشمسية اليد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ