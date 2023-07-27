قناة السويس: مشروع تطوير القطاع الجنوبي بـ9 مليارات جنيه من ميزانية الهيئة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، هو أحد مشروعات الهيئة المستقبلية، وكان يتم التخطيط له قبل حادث سفينة “إيفر جيفن”.

وقال أسامة ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن المنطقة من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 كانت كلها مشاكل “قاع صخري”، لذا كان هناك صعوبة في التعامل معها مع الكراكات العادية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه لم يتم تطوير القطاع الجنوبي منذ عام 1990، مؤكدا أنهم وضعوا خطط للتعامل مع صعوبة المشروع.

تجعل هناك مشكلات

وأشار أسامة ربيع إلى أن القطاع الجنوبي كان يواجه صعوبات في تعرج المحاور الخاصة في القطاع، تجعل هناك مشكلات، وتم وضع خطة للتطوير من ميزانية الهيئة، ولفترة تستمر لمدة ما يقارب سنتين ونصف بتكلفة 9 مليارات جنيه.