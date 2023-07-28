أخبار التكنولوجيا|اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر.. مديرة سابقة في تويتر تنتقد إيلون ماسك: يحيط نفسه بالمنافقين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قامت شركة سامسونج Samsung، بالإعلان عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab لعام 2023، وتضم سلسلة Galaxy Tab S9، ثلاثة إصدارات جديدة سنتعرف على مواصفاتها بالتفاصيل فيما يلي:

أعلنت شركة ميتا Meta، أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، قد تجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا.

أحدث الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" ضجة كبيرة منذ استحوذاه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر بعدها اسمه العناوين الأولى من الصحف ومواقع التواصل، ليس بسبب نجاحه وبراعته في الإدارة بل العكس تماما، لاحقته المشاكل مثل ظله.

خضع تويتر لمجموعة كبيرة من التغييرات خلال الفترة الماضية لدرجة صعب معها أن تعدها، الكثير منها أعاد تشكيل النظام الأساسي، كل هذه التغييرات كانت تحت قيادة المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك.

أظهرت نتائج الأرباح الربع سنوية الخاصة بشركة "ميتا" Meta المالكة لكل من فيسبوك و واتس آب وانستجرام وثريدز أن قسم Reality Labs التابعة لقسم الميتافيرس سجل خسائر تشغيلية بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.

خلال الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار اللاب توب بشكل جنوني، ووصلت لأكثر من 50 ألف جنيه مع الأجهزة الرائدة ذات المعالجات فائقة السرعة ومتعددة المهام، ومع ذلك الفئة الأكبر من المشترين تبحث عن أفضل سعر بالتوازي مع الإمكانيات الجيدة التي تجعلها تنجز مهامها اليومية.