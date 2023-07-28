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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر.. مديرة سابقة في تويتر تنتقد إيلون ماسك: يحيط نفسه بالمنافقين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تطلق سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9.. سعر ومواصفات

قامت شركة سامسونج Samsung، بالإعلان عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab لعام 2023، وتضم سلسلة Galaxy Tab S9، ثلاثة إصدارات جديدة سنتعرف على مواصفاتها بالتفاصيل فيما يلي:

 

ميتا: فيسبوك يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

أعلنت شركة ميتا Meta، أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، قد تجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا.

 

مديرة سابقة في تويتر تنتقد إيلون ماسك: يحيط نفسه بالمنافقين

أحدث الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" ضجة كبيرة منذ استحوذاه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر بعدها اسمه العناوين الأولى من الصحف ومواقع التواصل، ليس بسبب نجاحه وبراعته في الإدارة بل العكس تماما، لاحقته المشاكل مثل ظله.

 

أندرويد تودع العصفور الأزرق.. تغيير تويتر إلى X على متجر جوجل

خضع تويتر لمجموعة كبيرة من التغييرات خلال الفترة الماضية لدرجة صعب معها أن تعدها، الكثير منها أعاد تشكيل النظام الأساسي، كل هذه التغييرات كانت تحت قيادة المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك. 

 

بسبب مشروع ميتافيرس.. Meta تخسر 4 مليار دولار في النتائج الربع سنوية

أظهرت نتائج الأرباح الربع سنوية الخاصة بشركة "ميتا" Meta المالكة لكل من فيسبوك و واتس آب وانستجرام وثريدز أن قسم Reality Labs التابعة لقسم الميتافيرس سجل خسائر تشغيلية بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.

 

اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر

خلال الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار اللاب توب بشكل جنوني، ووصلت لأكثر من 50 ألف جنيه مع الأجهزة الرائدة ذات المعالجات فائقة السرعة ومتعددة المهام، ومع ذلك الفئة الأكبر من المشترين تبحث عن أفضل سعر بالتوازي مع الإمكانيات الجيدة التي تجعلها تنجز مهامها اليومية.

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