عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يحذر من السوشيال ميديا: "متعرفش مين اللي ورا المعلومة"

حذر الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من بعض المعلومات المغلوطة والمجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنت متعرفش مين اللي ورا المعلومة".

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف خلخلة القيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين، ولذلك لا بد من الرد على هذه الأمور ورفع مستوى الوعي لدي المواطنين لمواجهة كل هذه التحديات المستحدثة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أهمية التعليم الأزهري الذي يمتد عمره لـ 1073 عاما، ويمثل القوة الناعمة للأمة المصرية.

https://www.youtube.com/watch?v=yKi_HW6UAzk