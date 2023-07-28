الونش يطير إلى السعودية لمؤازرة الزمالك بالبطولة العربية

قرر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التوجه من الإمارات إلى السعودية لمؤازرة فريقه الأبيض في مباريات البطولة العربية.

ويتواجد محمود حمدي الونش في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا خلال الفترة الماضية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وبدأ المران بجلسة سريعة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين حرص خلالها على تحفيزهم، وشرح لهم بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها فى المران.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية لمدة 10 دقائق تقريبا تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، و بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أوسوريو وأحمد مجدي المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام وحرص المدير الفني على متابعة المجموعة الثانية من وقت للأخر لمتابعة تنفيذ اللاعبين للتعليمات المطلوبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

