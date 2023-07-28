إنشاء صالة ركاب وتطوير الحقل الجوي.. تجديدات شاملة بمطار العريش

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه يتم حاليا إجراء أعمال تطوير شاملة بمطار العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطارًا دوليًا بتطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التي توفر الراحة والرفاهية للمسافرين.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير شبه جزيره سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتي القطاعات الخدمية والتنموية و السياحية، و الذى يأتى بالتزامن مع خطة الوزارة الطيران المدنى فى تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بها.

وتشمل أعمال التطوير في مطار العريش إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠راكب/ساعة ورفع كفاءة بعض المباني القائمة كما تضمنت أعمال تطوير الحقل الجوى وهى رفع كفاءة الممر الرئيسي بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥ م و إستكمال اعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠ م وعرض ٣٠ م و رفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسي والممر المساعد و رفع كفاءة الترماك الحالي ليصل لعدد ١١ موقف طائرة

وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن أعمال تطوير مطار العريش سوف يكون إضافة قوية فى زيادة الحركة الجوية للرحلات الداخلية والدولية فى مدينة العريش والتى تعد من المدن الواعدة في محافظة شمال سيناء لدعم قطاعي السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة .

وأشار الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تطوير البنية التحتية بمطارات شمال وجنوب سيناء للمساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء التى تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الراهنة.