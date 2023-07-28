وانكشفت مزاعم لاعبة الزمالك| القضاء يحسم أزمة مريم مصطفى مع الأهلي.. وشرط جزائي ضدها بالملايين

أسدل الستار على أزمة تزوير عقد مريم مصطفي لاعبة فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي السابق والزمالك الحالي بعد رفض المحكمة مزاعم اللاعبة ضد القلعة الحمراء فى الساعات الماضية.

مريم مصطفي لاعبة فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك باتت مطالبة بسداد الشرط الجزائي البالغ 3 مليون جنية لصالح النادي الأهلي.

صدى البلد يستعرض أزمة تزوير عقود مريم مصطفي مع النادي الأهلي والقصة كاملة من الألف للياء.

بداية أزمة الأهلي ومريم مصطفي

أعلن النادي الأهلي، في عام 2022 قيد مريم مصطفى، ضمن قائمة سيدات الطائرة بالنادي استعداداً للموسم الجديد، بالرغم من قيام نادي الزمالك بالأمر ذاته

وكان قد أعلن نادي الزمالك، نفس الأمر بقيد اللاعبة في صفوفه، ليكون قد قام الناديان بقيد نفس اللاعبة، في قائمة الموسم ذاته، ليكون ذلك بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الناديين.

200 مستند في تزوير عقد مريم مصطفى في الأهلي

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة في أزمة مريم مصطفى لاعبة فريق كرة الطائرة سيدات بالنادي والتي انقطعت عن التدريبات لرغبتها في الرحيل بعد أن جددت تعاقدها مع الاهلي لمدة 4 مواسم.

وقال الأهلي أن تصريحات هناء حمزة والدة اللاعبة ونائب رئيس اتحاد الطائرة غير صحيحة على الإطلاق، وإن اللاعبة وقعت على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم مقبلة بشكل موثق بالصوت والصورة والفيديو التي ظهرت فيه أثناء التوقيع بالكتابة والبصمة في حضور والدتها وكذلك حضور العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق.

وكشف الأهلي عن عدم صحة إدعاء هناء حمزة بأنها وقعت على ورقة خاصة بمستحقاتها المالية وأن توقيعها الموثق بالفيديو كان على عقود الموسم الجديد التي قامت بشرائها بنفسها من الاتحاد، وإن تسلم أي مستحقات مالية يتم عبر الحسابات البنكية وليس بشكل يدوي، خاصة إن اللاعبة ظهرت بالفيديو أثناء التوقيع على العقود.

وأكد مصدر بالأهلي أن العقود التي وقعتها اللاعبة تم اعتمادها وتوثيقها من جانب اللجنة الأولمبية، وإن عقدها تضمن بالفعل شرط جزائي بناء على رغبتها في وضع بند يتيح لها الرحيل في حالة حصولها على منحة دراسية بالخارج، وإنها لم تقدم أي طلب يفيد برغبتها في الرحيل عن النادي، وإنها لا تملك استغناء أو إخلاء طرف من الأهلي كما تدعي والدتها.

وأشار المصدر إلى إن الأهلي قام بتقديم حافظة مستندات تحتوي على 200 مستند إلى الجهات المختصة، وإن النادي متمسك بحقه القانوني والجنائي فيما يخص تصريحات هناء حمزة التي وجهت فيها الاتهامات للنادي بالتزوير في محررات وعقود رسمية بخلاف الحقيقة.

هناء حمزة تهاجم الأهلي

شنت هناء حمزة لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد المصري للعبة، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مؤكدة على أنه يتم اغتيالها معنويًا هي وأسرتها.

وقالت هناء حمزة : "أحترم كيان النادي الأهلي، وما يحدث معي عيب جدًا، (متقطعين من اللجان الإلكترونية)، أنا أتعرض لاغتيال معنوي من هذه اللجان وما يحدث معي عيب”.

وتابعت: “عقد ابنتي انتهى مع الأهلي، ووقعت على بياض لأنها كانت واثقة في النادي، ولكنهم وضعوا على عقد التجديد 200 أو 250 ألف جنيه، وشرط جزائي 3 ملايين جنيه”.

وأضافت: “أتعرض لاغتيال معنوي وتصيد، لأن نجلي فكر في النزول في مجلس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي”.

وواصلت: “ربما يكون سبب ما يحدث مع ابنتي هو رغبتها في الانتقال إلى الزمالك، وتنحيت عن مناقشة هذه الأزمة في اتحاد الطائرة”.

واختتمت: “عقد نجلتي مع الزمالك سليم وعقدها مع الأهلي مزور، الأهلي يجب أن يفوز بأي طريقة سواء بالظلم أو البلطجة،عندما نختلف مع أي شخص مسؤول في الأحمر أشعر بأنني ارتكبت جريمة”.

بلاغ من الأهلي للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي التقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ لتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها «مريم مصطفى»، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات». وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة.



كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.

شطب عضوية هناء حمزة فى الأهلي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شطب عضوية إبراهيم عيسى وهناء حمزة من النادي بناءًا على تفويض الجمعية العمومية لما بدر منهما تجاه القلعة الحمراء.

اتحاد الطائرة يحسم أزمة مريم مصطفي

قرر اتحاد كرة الطائرة حسم أزمة مريم مصطفى فى لاعبة الكرة الطائرة والتى وقعت لناديا الأهلى والزمالك إنتقالها الزمالك مع غرامة 100 ألف جنيه والإيقاف 4 شهور.

جاء ذلك بعد رد الاتحاد الدولى على خطاب أزمة اللاعبتين بإعتبارها أزمة داخلية من اختصاص اتحاد اللعبة المصرى ، حتى قرر الاتحاد ايضا انتقال دعاء محمد لاعبة الزمالك للأهلى .

وتضمن قرار اتحاد الطائرة ، أنه في حال إقرار النيابة العامة ثبوت عدم تزوير عقد مريم مصطفى يترتب على ذلك، ستقوم اللاعبة بدفع مبلغ الشرط الجزائي بـ 3 مليون جنية و في حال إقرار النيابة العامة ثبوت تزوير عقد مريم مصطفى مع النادي الأهلي ستنتقل اللاعبة للزمالك بدون شروط جزائية.

الأهلي ينتصر في أزمة مريم مصطفي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لم يسبق لأي نادٍ اتهام النادي الأهلي بالتزوير، كما فعلت لاعبة الكرة الطائرة مريم مصطفى نجلة هناء حمزة، مشيرًا إلى المحكمة والطب الشرعي أثبت بشكل رسمي صحة توقيع اللاعبة على عقودها مع الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المحكمة رفضت دعوى مريم مصطفى، بشأن تزوير العقد مع النادي الأهلي، وأصبحت مطالبة بدفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته 3 مليون جنيه".

وأضاف: "الخبر مفرح بالنسبة للنادي الأهلي ليس من أجل الـ3 مليون جنيه، ولكن للتأكيد على نزاهة القلعة الحمراء، الحكم للنادي الأهلي أهم بكثير من الفلوس".

وواصل: "الأزمة الخاصة باتهام الأهلي كان مثير للجدل، وأحدث شرخ كبير في العلاقات وكان وراء قرار شطب هناء حمزة من عضوية النادي الأهلي، والأمور أغلقت بشكل رسمي بعد الحكم القضائي".

