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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حكاية أقدم جاليري في الإسكندرية وقصة صاحبه مع مشاهير الزمن الجميل

صدى البلد

في أربعينيات القرن الماضي، افتتح جاليري لبيع الأنتيكات في الإسكندرية، وتحديدا في شارع  فؤاد وصاحبه يدعى "أشرف عوض" مهندس معماري ويبلغ من العمر 79 عاما الآن.

روى أشرف عوض لـ صدى البلد حكاية الجاليري، قائلا إن البيئة التي نشأ فيها كانت سببًا في افتتاح الجاليري، وأضاف أن أسرته فنية بالفطرة.

وأشار إلى أنه كان يحب تجميع كل الصور القديمة وصور الملوك، ففي مرة من المرات دخل الملك فؤاد الجاليري واشترى صورته.

وأكد أشرف عوض أنه تعامل مع العديد من الفنانين والمشاهير وكوادر المجتمع، ومن ضمنهم فاروق الفيشاوي الذي غضب حينما عامله أشرف مثل أي زبون عنده، وأيضًا تعامل مع الفنان محمود عبد العزيز ووصفه بأنه ابن بلد.

وأضاف أشرف أن الأنتيكات هي ثمرة لمنتج مجتمعي ويظهر ذلك من خلال الموسيقى والجمال والفن... الخ، ويتمنى أن يكون له رسالة مجتمعية، وتسليط الضوء على تجربته الحياتية في الانتيكات ونقلها للأجيال واستمرارها.

 

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