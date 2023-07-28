البطولة العربية .. شيكابالا يصنع وزيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في المنستيري

أضاف زيزو الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك امام الاتحاد المنستيري بالدقيقة 41 بعد تمريرة سحرية من شيكابالا في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبو الزمالك وارسل زيزو تمريرة عرضية تمر من امام سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء.

واحتسب سمير قزاز الحكم المغربي ضربة حرة لصالح الزمالك امام منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة عقب عرقلة احمد سيد زيزو فى الدقيقة الخامسة .

نجح فريق الزمالك خلال العشر دقائق الأولي في الضغط المتقدم وتحجيم أي محاولات هجومية من جانب لاعبو الإتحاد المنستيري.

وكاد سيف الدين الجزيري ان يشكل خطورة في الدقيقة 12 بعدما استغل خطأ مدافع الاتحاد المنستيري ومرر الكرة للاعب السنغالي ابراهيما نداي الذي فشل فى اللحاق بها.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح النادي ابوبكر تراوري لاعب الاتحاد المنستيري بعد تعرضه للعرقلة امام منطقة الجزاء من جانب عمر جابر في الدقيقة 15.

وسدد ادريس المحيرصي لاعب الاتحاد المنستيري الكرة قوية من ركلة حرة تصطدم بالعارضة وتمر الي خارج الملعب فى الدقيقة 16.

احرز سيف الدين الجزيري الهدف الاول لصالح الزمالك في الدقيقة 25 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وسدد زيزو قذيفة صاروخية في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء يمسك بها حارس الاتحاد المنستيري.

راوغ زيزو نجم الزمالك مدافع الاتحاد المنستيري داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه لتصطدم بدفاعات المنافس فى الدقيقة 36.

ومرر شيكابالا فى الدقيقة 38 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع الاتحاد المنستيري الي رمية تماس قبل ان تصل الي رأس ابراهيما نداي.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.