رئيس مراقبة الملاحة: 90 سفينة تعبر قناة السويس يوميا.. فيديو

أكد القبطان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بسهولة ويسير، لافتًا إلى أن التوسيعة في القطاع الجنوبي بقناة السويس لها العديد من الفوائد وساعدت على زيادة عدد عوائد القناة.

أوضح رضا شحاتة خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق ، إن عرض القناة قبل التوسيعة كان يسبب مخاطر على السفن، لافتًا إلى ان بعد التوسيعة، أصبح هناك مامونية في عملية الملاحة.

لم يتم تعطيل العمل

وتابع: خلال عملية تكريك وتوسيع قناة السويس لم يتم تعطيل العمل في القناة، بل حركة الملاحة ظلت مستمرة طوال هذه المدة.

وأوضح رضا شحاتة، أن الحد الأدنى لعبور السفن عبر القناة في اليوم الواحد تتجاوز 90 سفينة كمتوسط، و70 سفينة كحد أدنى.

ولفت إلى أن هناك استراتيجية لتطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلال القناة خلال الفترة المقبلة.