مطار القاهرة.. ضبط راكب مصري حاول تهريب عقاقير مجدولة من عمان

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان استوقف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بلغ عددها ٦٥ شريط.

أمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.