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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة.. الأرصاد: انكسار حدة موجة الطقس الحار بداية من اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، وحقيقة انخفاض درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض في حدة موجة الطقس الحار، متابعة: سيكون هناك اختلاف في درجات الحرارة عن الأسا القادمة.


الأرصاد تزف بشرى للمواطنين


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أن  شهر أغسطس معروف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستكون أقل حدة من الأيام الماضية.

وأكملت: سنشعر باختلاف في درجات الحرارة مع وجود رياح، ستساهم في تلطيف الطقس، مشددة على أننا سنشهد موجات طقس شديدة الحرارة خلال أغسطس، ولكنها لن تستمر لمدة طويلة، مثل الموجة السابقة.

 

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