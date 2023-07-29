عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دورتان تدريبيتان بأكاديمية الشرطة حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع

صدى البلد

إستضافت أكاديمية الشرطة فاعليات دورتين تدريبيتين بعنوان "القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع " واللتين عقدتا خلال يومى 24-25 يوليو 2023 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة.

 وقد عقدت هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذى يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولى الإنسانى.

 إستهدفت تلك الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام الذى تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولى الإنسانى وأهميته فى حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

 كما شهدت الدورتين التدريبيتين محاضرات متخصصة حول القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تطبيقه بمناطق النزاع وكذا مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة وقد قام بتنفيذ البرنامج التدريبى نخبة من خبراء المنظمة الدولية بالتعاون مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تعتبر تلك الموضوعات من الجوانب الهامة فى إعداد و تدريب حفظة السلام لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام.

 

ووجه مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر لوزارة الداخلية على التعاون المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ونشر ثقافة حقوق الانسان.

C4802197-08A1-4B86-9B9C-30E04C8C5E06
C4802197-08A1-4B86-9B9C-30E04C8C5E06
9DEA47F3-1C53-46ED-98F6-952B7877571E
9DEA47F3-1C53-46ED-98F6-952B7877571E
28A73273-BC4D-44FC-9CB0-88C6444D3141
28A73273-BC4D-44FC-9CB0-88C6444D3141
5543100E-E357-4224-9BCD-8A01B91AB18A
5543100E-E357-4224-9BCD-8A01B91AB18A
1AA48D2F-4BAA-492C-9C6E-334409EB8FC3
1AA48D2F-4BAA-492C-9C6E-334409EB8FC3
اكاديمية الشرطة البرنامج التدريبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر الكوادر المنظمة الدولية النزاعات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة2023.. سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

ترشيحاتنا

نصر الله يحذر من أي "حماقة إسرائيلية" ويؤكد جاهزية الحزب للردع والمواجهة

بعد التراجع.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. الإفتاء توضح

نتيجة الثانوية العامة .. نصائح تجعل ابنك يتقبلها مهما كانت

اجتماع وقرارات عاجلة بالأعلى للجامعات بشأن تنسيق 2023

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع .. وصفات موجودة في كل بيت

دراسة: زيادة فيتامين د في الجسم يعالج مرضا خطيرا.. تعرف عليه

بسبب فستانها| هجوم على حفل روبي بالسعودية .. وهكذا ردت

أنقذ نفسك ..7 علامات تجعلك تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

فيديو

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

استأجرت شقة مسكونة بالعفاريت وضربت تربل إتش.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدي

طلاسم ودماء.. سيدة ترتدى عباية سوداء وتدفن عمل سفلى تحت الأرض

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ