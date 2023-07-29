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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية ضمن احتفالية اليوم العالمى للكبد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرمت الإدارة العامة  للفيروسات الكبدية والقطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان فريق الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية وذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد .

وأعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم.

وقالت الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة الفيروسات الكبدية بالمديرية ان التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي على العمل الجاد المتفاني لفريقها وفى مقدمتهم الدكتورة حسناء امين و محمد يوسف ومحمود رفعت وجميع العاملين تحت اشراف الادارة بالمستشفيات والادارات الصحية.

وشددت  الهراس على ضرورة  الاستمرار في المحافظة على مؤشرات الاداء المتميزة بالادارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للاهداف الصحية للتنمية المستدامة.

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الإدارة العام احتفالية اليوم العالمي العلاقات العامة اليو تنمية المستدامة قيادات المديرية للحد من انتشار الفيروس وكيل المديرية

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