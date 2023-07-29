27 مليار يورو إيرادات.. قفزة كبيرة فى طلب طائرات إيرباص خلال 6 أشهر

أعلنت شركة إيرباص، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، على الطائرات التجارية بلغ 1,080 طلباً، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ 442 طلبا خلال العام الماضي 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري، إن هناك طلبا قويا على الطائرات التجارية وتقدما محلوظا على مستوى كافة عمليات الشركة رغم الضغوط التي تفرضها بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه تم تأكيد طلب أكثر من 800 طائرة خلال فعاليات معرض باريس للطيران.

وبحسب ما أعلنته إيرباص، فإن عدد الطلبات على الطائرات التجارية بلغ بعد عمليات الإلغاء 1,044 طلباً مقارنةً بـ 259 طلباً في عام 2022، ووصل عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية يونيو 2023 إلى 7,967 طائرة تجارية.

كما سجلت شركة إيرباص للطائرات العامودية 131 طلباً على طائراتها (مقارنة بـ 163 طلباً في عام 2022).

وبلغت قيمة الطلبات التي سجلتها شركة إيرباص للدفاع والفضاء 6 مليار يورو ( 6.5 مليار يورو في عام 2022) بما في ذلك 4 طائرات جديدة و5 طائرات تم تحويلها لطراز A330MRTT لدولة كندا.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 11% لتبلغ 27.7 مليار يورو مقارنة بـ 24.8 مليار يورو في عام 2022، وتمكنت الشركة من تسليم 316 طائرة تجارية بالمقارنة مع 297 طائرة في عام 2022، تتوزع بين 25 طائرة من طراز A220، و256 طائرة من عائلة A320، و14 طائرة من طراز A330، و21 طائرة من طراز A350.

وارتفعت بذلك إيرادات شركة إيرباص من الطائرات التجارية بنسبة 16% على أساس سنوي، والتي تركزت بشكل رئيسي في ارتفاع عمليات التسليم. أما شركة إيرباص للطائرات العامودية، فقد ازدادت عمليات التسليم لتصل إلى 145 طائرة مقارنة بـ 115 طائرة في العام الماضي، مدفوعةً بشكل رئيسي في عمليات الطائرات العامودية الخفيفة، لتسجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 16%، ما يعكس الزيادة في عمليات التسليم وفي الأداء القوي لبرامجها.

في الوقت نفسه سجلت شركة إيرباص للدفاع والفضاء تراجع في الإيرادات بنسبة 8%، مدفوعةً بشكل رئيسي من تراجع حجم أنظمة الجو العسكرية وأنظمة الفضاء، وتم تسليم ثلاث ناقلات من طراز A400M في النصف الأول من هذا العام.

وتواصل إيرباص تطوير برنامج إنتاج طائرات A220 ليصل معدل الإنتاج الشهري إلى 14 طائرة في عام 2025. وبالنسبة لبرنامج إنتاج طائرات A320، يشهد الإنتاج تقدماً جيداً نحو تحقيق الهدف المعلن عنه سابقاً وهو إنتاج 75 طائرة شهرياً في عام 2026.

وتواصل إيرباص إجراء المزيد من التعديلات على خطط الإنتاج لإنجاز وتوفير ما يلزم لتحقيق الأهداف المحددة، والتي أصبحت الآن بمثابة النقطة المرجعية الرئيسية للشركة وسلسلة التوريد.

ويُعدّ الافتتاح الأخير لخط التجميع الجديد في مدينة تولوز والمزود بالإمكانات اللازمة لإنتاج طائرات A321 واحداً من أحدث الإنجازات في خطة تطوير شبكة التصنيع العالمية لإيرباص، وإضافة إلى ذلك، يجري حالياً تطبيق برنامج اختبار الطيران لطائرة A321XLR التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في الربع الثاني من عام 2024.

وبالنسبة للطائرات ذات الهيكل العريض، تواصل إيرباص العمل لزيادة معدل إنتاج طائرات A330 ليصل إلى 4 طائرات شهرياً في عام 2024 وطائرات A350 ليصل إلى 9 طائرات شهرياً بحلول نهاية عام 2025.

وحول التوقعات المستقبلية، تتوقع إيرباص للعام الحالي 2023، عدم حدوث أية اضطرابات للاقتصاد العالمي والحركة الجوية وعملياتها الداخلية وقدرتها على تقديم المنتجات والخدمات إلى عملائها .

وعلى مستوى نشاطها تتوقع، تسليم 720 طائرات تجارية، وتحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو 6.0 مليار يورو، وتتوقع أيضا تحقيق تدفقات نقدية حرة قبل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل العملاء بنحو 3.0 مليار يورو.