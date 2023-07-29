عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

27 مليار يورو إيرادات.. قفزة كبيرة فى طلب طائرات إيرباص خلال 6 أشهر

شركة إيرباص
شركة إيرباص

أعلنت شركة إيرباص، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، على الطائرات التجارية بلغ 1,080 طلباً، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ 442 طلبا خلال العام الماضي 2022. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري، إن هناك طلبا قويا على الطائرات التجارية وتقدما محلوظا على مستوى كافة عمليات الشركة رغم الضغوط التي تفرضها بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه تم تأكيد طلب أكثر من 800 طائرة خلال فعاليات معرض باريس للطيران.

وبحسب ما أعلنته إيرباص، فإن عدد الطلبات على الطائرات التجارية بلغ بعد عمليات الإلغاء 1,044 طلباً مقارنةً بـ 259 طلباً في عام 2022، ووصل عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية يونيو 2023 إلى 7,967 طائرة تجارية.

كما سجلت شركة إيرباص للطائرات العامودية 131 طلباً على طائراتها (مقارنة بـ 163 طلباً في عام 2022).

وبلغت قيمة الطلبات التي سجلتها شركة إيرباص للدفاع والفضاء 6 مليار يورو ( 6.5 مليار يورو في عام 2022) بما في ذلك 4 طائرات جديدة و5 طائرات تم تحويلها  لطراز A330MRTT لدولة كندا.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 11% لتبلغ 27.7 مليار يورو مقارنة بـ 24.8 مليار يورو في عام 2022، وتمكنت الشركة من تسليم 316 طائرة تجارية بالمقارنة مع 297 طائرة في عام 2022، تتوزع بين 25 طائرة من طراز A220، و256 طائرة من عائلة A320، و14 طائرة من طراز A330، و21 طائرة من طراز A350. 

وارتفعت بذلك إيرادات شركة إيرباص من الطائرات التجارية بنسبة 16% على أساس سنوي، والتي تركزت بشكل رئيسي في ارتفاع عمليات التسليم. أما شركة إيرباص للطائرات العامودية، فقد ازدادت عمليات التسليم لتصل إلى 145 طائرة مقارنة بـ 115 طائرة في العام الماضي، مدفوعةً بشكل رئيسي في عمليات الطائرات العامودية الخفيفة، لتسجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 16%، ما يعكس الزيادة في عمليات التسليم وفي الأداء القوي لبرامجها. 

في الوقت نفسه سجلت شركة إيرباص للدفاع والفضاء تراجع في الإيرادات بنسبة 8%، مدفوعةً بشكل رئيسي من تراجع حجم أنظمة الجو العسكرية وأنظمة الفضاء، وتم تسليم ثلاث ناقلات من طراز A400M في النصف الأول من هذا العام.

وتواصل إيرباص تطوير برنامج إنتاج طائرات A220 ليصل معدل الإنتاج الشهري إلى 14 طائرة في عام 2025. وبالنسبة لبرنامج إنتاج طائرات A320، يشهد الإنتاج تقدماً جيداً نحو تحقيق الهدف المعلن عنه سابقاً وهو إنتاج 75 طائرة شهرياً في عام 2026.

 وتواصل إيرباص إجراء المزيد من التعديلات على خطط الإنتاج لإنجاز وتوفير ما يلزم لتحقيق الأهداف المحددة، والتي أصبحت الآن بمثابة النقطة المرجعية الرئيسية للشركة وسلسلة التوريد.

ويُعدّ الافتتاح الأخير لخط التجميع الجديد في مدينة تولوز والمزود بالإمكانات اللازمة لإنتاج طائرات A321 واحداً من أحدث الإنجازات في خطة تطوير شبكة التصنيع العالمية لإيرباص، وإضافة إلى ذلك، يجري حالياً تطبيق برنامج اختبار الطيران لطائرة A321XLR التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في الربع الثاني من عام 2024.

وبالنسبة للطائرات ذات الهيكل العريض، تواصل إيرباص العمل لزيادة معدل إنتاج طائرات A330 ليصل إلى 4 طائرات شهرياً في عام 2024 وطائرات A350 ليصل إلى 9 طائرات شهرياً بحلول نهاية عام 2025.

وحول التوقعات المستقبلية، تتوقع إيرباص للعام الحالي 2023، عدم حدوث أية اضطرابات للاقتصاد العالمي والحركة الجوية وعملياتها الداخلية وقدرتها على تقديم المنتجات والخدمات إلى عملائها .

وعلى مستوى نشاطها تتوقع، تسليم 720 طائرات تجارية، وتحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو 6.0 مليار يورو، وتتوقع أيضا تحقيق تدفقات نقدية حرة قبل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل العملاء بنحو 3.0 مليار يورو.

إيرباص شركة إيرباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

مفأجاة من التعليم العالي لـ أوائل الثانوية العامة 2023

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة2023.. سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

هل يمكن الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط؟

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

ترشيحاتنا

عاجل | موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

محللون: خروج ترامب من سباقات الرئاسة الأمريكية أمر صعب

السفيرة مشيرة خطاب تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

هل تؤثر العلاقة الزوجية الممنوعة على صحة العقد؟ اعرف ما يجوز وما لايجوز

عادة شائعة تفسد الأسنان| ابتعد عنها فورا

اركب هيونداي ألنترا HD موديل 2024 بهذا السعر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة وفعالة للبصل.. يحمي الجسم من أمراض خطيرة

القوات البحرية تستقبل وفداً من المصريات في الخارج المتدربات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الأمواج 2:5 متر| تحذير عاجل للمصيفين .. والراية الحمراء تغزو شواطئ الإسكنرية | ايه الحكاية

لون جرئ.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها على البحر .. شاهد

فيديو

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

استأجرت شقة مسكونة بالعفاريت وضربت تربل إتش.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدي

طلاسم ودماء.. سيدة ترتدى عباية سوداء وتدفن عمل سفلى تحت الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ