لا تأكلها بعد أسبوع من تصنيعها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعد الجبنة من الأكلات الرئيسية في مختلف بلدان العالم فهي سهلة التحضير وتسد الجوع بسرعه ويمكن تناولها بطرق مختلفة

وحدد موقع “thecheesewanker ” أشهر ٤ أخطاء شائعة عند تناول الجبنة يمكن أن تسبب مشاكل صحية

شراء الكمية الصحيحة من الجبنة: أهم شيء يمكنك القيام به هو شراء كمية فقط من الجبن يمكنك تناولها في غضون أسبوع واحد.



تخزين الجبن بشكل صحيح: تتطلب الأنواع المختلفة من الجبن ظروف تخزين مختلفة.

بشكل عام ، يجب تخزين الجبن الطري في الثلاجة في عبواتها الأصلية أما بالنسبة للجبن الصلب ، فيمكن تخزينها في عبوات محكمة الغلق أو لفها بورق الشمع.



استهلك الجبن بسرعة بعد التقطيع: سترغب في تناول الجبن في أسرع وقت ممكن هذا مهم بشكل خاص بمجرد تقطيع الجبن الطري (72 ساعة على الأكثر).

الجبن الطرى

من ناحية أخرى ، يمكن أن تدوم الأجبان الصلبة لفترة أطول ، ولكن حتى يجب استخدامها في غضون أسبوع من فتحها.

تعامل مع الجبنة بشكل صحيح: عند تقطيع الجبنة ، تأكد من استخدام أواني نظيفة واغسل يديك جيدًا دائمًا.

يمكن للسكاكين والأيدي المتسخة إدخال البكتيريا إلى الجبنة وتفسدها بسرعة أكبر. حاول أيضًا قطع ما تحتاجه فقط واترك باقي الجبنة سليماً.

