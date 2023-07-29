عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تأكلها بعد أسبوع من تصنيعها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

الجبن
الجبن

 تعد الجبنة من الأكلات الرئيسية في مختلف بلدان العالم فهي سهلة التحضير وتسد الجوع بسرعه ويمكن تناولها بطرق مختلفة

وحدد موقع “thecheesewanker ” أشهر ٤ أخطاء شائعة عند تناول الجبنة يمكن أن تسبب مشاكل صحية 

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

شراء الكمية الصحيحة من الجبنة: أهم شيء يمكنك القيام به هو شراء كمية فقط من الجبن يمكنك تناولها في غضون أسبوع واحد.


تخزين الجبن بشكل صحيح: تتطلب الأنواع المختلفة من الجبن ظروف تخزين مختلفة.

 بشكل عام ، يجب تخزين الجبن الطري في الثلاجة في عبواتها الأصلية أما بالنسبة للجبن الصلب ، فيمكن تخزينها في عبوات محكمة الغلق أو لفها بورق الشمع.


استهلك الجبن بسرعة بعد التقطيع: سترغب في تناول الجبن في أسرع وقت ممكن هذا مهم بشكل خاص بمجرد تقطيع الجبن الطري (72 ساعة على الأكثر). 

الجبن الطرى
الجبن الطرى

من ناحية أخرى ، يمكن أن تدوم الأجبان الصلبة لفترة أطول ، ولكن حتى يجب استخدامها في غضون أسبوع من فتحها. 
تعامل مع الجبنة بشكل صحيح: عند تقطيع الجبنة ، تأكد من استخدام أواني نظيفة واغسل يديك جيدًا دائمًا. 

يمكن للسكاكين والأيدي المتسخة إدخال البكتيريا إلى الجبنة وتفسدها بسرعة أكبر. حاول أيضًا قطع ما تحتاجه فقط واترك باقي الجبنة سليماً.
 

الجبنة تخزين الجبن أخطاء شائعة اخطاء في تخزين الجبنة اخطاء تخزين الجبنة حفظ الجبنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إعلان نتيجته .. وفاة طالب بـ الثانوية العامة

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

التعليم تستعد لإصدار بيان عاجل بشأن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

موضوعات متعلقة

عشبة غير متوقعة فعالة في علاج الصداع

ايدك بتوجعك كتير.. اكتشف أسباب وأعراض متلازمة النفق الرسغي

بدون ماتدفع كشف .. كيف تتخلص من التهابات الأذن

بالأدوية والطرق الطبيعية.. اكتشف علاج التهابات الجيوب الأنفية

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

عصير الخيار الأبرز.. 4 مشروبات غير متوقعة جبارة في علاج الجفاف

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية بكأس مصر

100 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا من دولة عربية

بسبب النظام القضائي.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30

ادعو له بالشفاء.. شقيقة عمرو محمد علي تكشف تفاصل حالته الصحية بعد تدهورها

بسبب السيسي.. سياسي أمريكي يفضح أكاذيب الإعلام الغربي عن عزل بوتين

أبناء مصر يشاركون توصياتهم في برلمان الطفل العربي بالإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تأكلها بعد أسبوع من تصنيعها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعرف على مواعيد عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي

دراسة: شرب القهوة يوميا يحميك من مرض خطير

نجوى كرم تدخل موسوعة جينيس

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ