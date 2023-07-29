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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط راكب بحوزته كمية من الماريجوانا و"شيش إلكترونية"

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا. 

تم الضبط اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس بواسطة كل من أحمد فؤاد أحمد مأمور الجمرك و ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

بلغ عدد المضبوطات ٢ كيس بهما مخدر الماريجوانا و ٤ شيشة إلكترونية بهم زيت الماريجوانا وعلبة كريم بداخلها مخدر الماريجوانا. 

وأمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

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