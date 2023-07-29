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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات عبر هذا الرابط

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة اليوم السبت 29 يوليو 2023 عن فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

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جدير بالذكر أن الطلاب الذين لديهم الرغبة في التقدم للمسابقة المركزية، يمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:
1. اختبارات كليات التجارة:
https://scu.eg/news/comm_competition/


2. اختبارات كليات الهندسة:
https://scu.eg/news/eng_competition/


3. اختبارات كليات الزراعة:
https://scu.eg/news/agri_competition/


4. اختبارات كليات الحقوق:
https://scu.eg/news/law_competition/

 

ويمكن للطلاب التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بخطوات التقدم لهذه الاختبارات من خلال رابط الفيديو المُرفق.
https://youtu.be/eLKx5WhxdH8

 

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