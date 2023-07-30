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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

14 درجة كاملة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بعد أيام من الموجة الحارقة

الارصاد
الارصاد

زفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للموطنين بشأن حالة الطقس الأسبوع الحالي، بعد أيام من موجة حارقة ضربت البلاد ووصلت درجة الحرارة خلالها على القاهرة إلى 43 درجة، و46 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس على القاهرة 

وبِشأن حالة الطقس على القاهرة الكبرى، كشفت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد

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14 درجة كاملة 

وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة ليلا مقارنة بدرجات الحرارة المحسوسة نهارا بنحو 14 درجة مئوية، حيث تصل المحسوسة 38 درجة مئوية بينما تسجل ليلا 24 درجة فقط.

درجات الحرارة

الظواهر الجوية

أما الظواهر الجوية فكشفت هيئة الأرصاد عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أوضحت نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج 

وبينت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة بدأت في الانكسار أمس السبت، بعد أسبوعين متتالين.

وتراجعت درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى أربع درجات على المحافظات، وبلغت خلال الأسبوعين الماضيين  متوسطات 36-38 درجة مئوية في الظل ووصلت  المحسوسة في بعض الأيام إلى 43 و44 درجة مئوية مصحوبة بارتفاع شديد في نسب الرطوبة.

الأرصاد


وكشفت غانم في تصريحات تليفزيونية، إنه بالرغم من التراجع  لكن ستظل نسب الرطوبة مرتفعة ولكن الإحساس بتراجع درجات الحرارة أكبر في فترات المساء مع نشاط  الرياح  بما يقلل الشعور بالحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب هيئة الأرصاد:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 23
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 33 24
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 36 24
نخل 37 19
كاترين 35 18
الطور 37 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 22
السلوم 33 23
سيوة 37 23
رأس غارب 40 29
الغردقة 40 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 42 31
حلايب 37 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 38 29
الفيوم 38 24
بني سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 27
قنا 42 28
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 42 28

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالقاهرة درجات الحرارة شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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