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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. جدل وتساؤلات حول الوضع التخطيطي للعاصمة الإدارية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن ذكر وضع مدينة القاهرة ليس لمجرد بيان علاقتها بالعاصمة الادارية الجديدة كطبيعة خاصة، موضحا أن العاصمة فى اي بلد يكون لها وضع خاص، تنقل مؤسساتها فى جميع المحافظات عدا التي لها طبيعة قومية، فنجد أن لكل الوزارات مديريات فى مختلف المحافظات.

وأكد "فوزي" خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، أن العاصمة تحتاج إلى تنظيم قانوني مختلف، وذلك لاختلافها عن باقي المدن، مضيفا:"  هل محافظ القاهرة يعامل مثل مثل باقي المحافظين من حيث الاعباء المالية والادارية التي تلقى على كاهله وغيرها.

وأضاف : نحن على مشارف الانتقال لعاصمة إدارية جديدة، متسائلا  هل عندما ستكون هناك عاصمة سياحية او تجارية ، هل سيكون هناك ترابط جغرافي بينها ام لا وخاصة ان الدستور حدد تواجد بعض مقرات الحكم فى القاهرة وهو ما يحتاج للمناقشة ،موضحا الفرق بين  العلاقة السياسية والإدارية بين القاهرة وكونها مكانا جغرافيا، وهل بالفعل نحتاج لتنظيم قانوني خاص أم لا.

واعتبر عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، أن العاصمة الإدارية الجديدة جزء من القاهرة الكبرى طبقا للدستور، ولكن لابد أن تأخذ مسمى آخر مثل القاهرة الحديثة أو أي مسمى آخر . 

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الحوار الوطني .. جدل وتساؤلات حول الوضع التخطيطي للعاصمة الإدارية الجديدة

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