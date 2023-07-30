الأمن يكشف حقيقة تعدى 4 أشخاص على آخر بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أربعة أشخاص بإستدراج شقيقها والتعدى عليه بالضرب وإصابته بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية، ووضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجارى المائية ، إعتقاداً منهم أنه توفى .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيق الشاكية " به عدة إصابات بأماكن متفرقة " ، وبسؤاله إتهم (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركزشرطة السنبلاوين) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة"- عصا) لخلافات مالية بينهم ، وتم ضبط أحد المتهمين.

كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكية "شقيقة المجنى عليه" بقيام المتهمين بوضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجارى المائية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.