ضبط 4 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر البطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .