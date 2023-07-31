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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر البطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الامن العام المواد المخدرة دمياط الجديدة قطاع الأمن العام

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