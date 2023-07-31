ضربة قوية .. قرار عاجل من النيجر ضد فرنسا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الإثنين، بأن الانقلابيين في النيجر قرروا تعليق تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا.

وحسب “بي بي سي”، فإن النيجر تعتبر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

وتمثل النيجر 15٪ إلى 17٪ من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الانقلابيين في النيجر اتهموا فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريًا.

وقال الانقلابيون إن وزير الخارجية في الحكومة السابقة وقع تفويضًا يسمح لفرنسا بشن هجوم على القصر الرئاسي لتحرير الرئيس محمد بازوم.

كانت هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أصدرت في وقت سابق، إنذارًا مدته 7 أيام للجيش في جمهورية النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه بينما تظل الحدود بين النيجر وجميع الدول الأعضاء الباقية مغلق.