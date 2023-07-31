أحمد موسى: شحنات المازوت وصلت لدعم محطات الكهرباء.. والوضع سيتحسن.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المحافظات هي المسؤولة عن الإعلان عن جداول تخفيف الأحمال بكل منطقة في المحافظة، مؤكدا أن قطع الكهرباء سيكون بواقع مرة واحدة فقط في اليوم.

ولفت أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن موقع المحافظة الرسمي سيعلن مناطق وتفاصيل قطع الكهرباء، معلقا: اليوم قد يكون بداية تجربة تخفيف قطع الكهرباء؛ لمعرفة الاستهلاك والإمكانيات والوصول إلى صفر تخفيف أحمال.

وعلق الإعلامي أحمد موسى: « شحنات المازوت وصلت وهناك شحنات إضافية مقبلة، لدعم محطات الكهرباء، وسيأتي يوم يعلن في رئيس الحكومة أن أزمة قطع الكهرباء انتهت، وكلما انخفضت درجات الحرارة سيكون الوضع أفضل».

وتابع موسى: هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء، مشددا على أن هناك 3 محافظات لن تشهد تخفيف أحمال الكهرباء.

وأكد موسى قائلا: الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يحتاج لتنظير من الغير عليه، موجها بإمكانية انتقاده بطريقة جيدة ومحترمة؛ لأنه أدار مرحلة من أصعب الأوقات (كورونا- إصلاح اقتصادي – مشكلة دولار)، فهو يفصح عن التحديات والمسؤوليات التي تواجه الدولة.

واختتم: «رئيس الوزراء لا يرضى بوجود أزمة أو مشكلة لدى المواطن، هناك مواطنين يجلسون في التكييف ولا يشعرون بالأزمة على الأرض، علينا تقدير واحترام المسؤولين، لا تستطيعوا تقربوا من أماكن أخرى في الدولة، اللي يسوى واللي ميسواش يهين هنا وهنا.. كفاية الإعلام المعادي للدولة عيب احترموا الناس والدكتور مدبولي».