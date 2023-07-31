عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: شحنات المازوت وصلت لدعم محطات الكهرباء.. والوضع سيتحسن.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المحافظات هي المسؤولة عن الإعلان عن جداول تخفيف الأحمال بكل منطقة في المحافظة، مؤكدا أن قطع الكهرباء سيكون بواقع مرة واحدة فقط في اليوم.

txt

أحمد موسى ينفعل: احترموا الناس.. وعيب الهجوم على المحترم الدكتور مدبولى

txt

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء عن انقطاع الكهرباء.. فيديو

ولفت أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن موقع المحافظة الرسمي سيعلن مناطق وتفاصيل قطع الكهرباء، معلقا: اليوم قد يكون بداية تجربة تخفيف قطع الكهرباء؛ لمعرفة الاستهلاك والإمكانيات والوصول إلى صفر تخفيف أحمال.

 

وعلق الإعلامي أحمد موسى: « شحنات المازوت وصلت وهناك شحنات إضافية مقبلة، لدعم محطات الكهرباء، وسيأتي يوم يعلن في رئيس الحكومة أن أزمة قطع الكهرباء انتهت، وكلما انخفضت درجات الحرارة سيكون الوضع أفضل».

 

وتابع موسى: هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء، مشددا على أن هناك 3 محافظات لن تشهد تخفيف أحمال الكهرباء.

 

وأكد موسى قائلا: الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يحتاج لتنظير من الغير عليه، موجها بإمكانية انتقاده بطريقة جيدة ومحترمة؛ لأنه أدار مرحلة من أصعب الأوقات (كورونا- إصلاح اقتصادي – مشكلة دولار)، فهو  يفصح عن التحديات والمسؤوليات التي تواجه الدولة.

 

واختتم: «رئيس الوزراء لا يرضى بوجود أزمة أو مشكلة لدى المواطن، هناك مواطنين يجلسون في التكييف ولا يشعرون بالأزمة على الأرض، علينا تقدير واحترام المسؤولين، لا تستطيعوا تقربوا من أماكن أخرى في الدولة، اللي يسوى واللي ميسواش يهين هنا وهنا.. كفاية الإعلام المعادي للدولة عيب احترموا الناس والدكتور مدبولي».

أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولى الإعلامي أحمد موسى أحمال الكهرباء انقطاع الكهرباء الكهرباء والطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

المتحدث باسم التعليم العالي يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات |فيديو

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

ترشيحاتنا

نتنياهو يعلق على احتمالات اندلاع حرب أهلية في إسرائيل

أول تعليق من رضا سليم بعد انضمامه للأهلي رسميا

أحمد موسى: شحنات المازوت وصلت لدعم محطات الكهرباء.. والوضع سيتحسن.. فيديو

بشأن حرق المصحف.. البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

تصل لـ 5 سنوات حبسا.. عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات العامة|تفاصيل

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

فيديو

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ