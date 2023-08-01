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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مدهشة لاستخدام قشر التين الشوكي

قشر التين الشوكي
قشر التين الشوكي

قشر التين الشوكي هو جزء من الفاكهة غير المأكول، ولكنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي، ومنها:

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1- محتواه العالي من الألياف: يحتوي قشر التين الشوكي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي مفيدة للهضم وتحسين صحة الأمعاء.

2- تحسين صحة القلب: يحتوي قشر التين الشوكي على مركبات الستيرونات التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- خصائص مضادة للأكسدة: يحتوي قشر التين الشوكي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تلف الخلايا والأنسجة الناجم عن الجذور الحرة.

4- تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي قشر التين الشوكي على فيتامين سي والذي يساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.

5- تحسين صحة الجلد: يحتوي قشر التين الشوكي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تحسين صحة الجلد ومنع علامات الشيخوخة المبكرة.

6- تحسين صحة العيون: يحتوي قشر التين الشوكي على الكاروتينويدات التي تساعد في تحسين صحة العيون والوقاية من أمراض العيون المختلفة.

يمكن استخدام قشر التين الشوكي في صنع الشاي أو المشروبات الأخرى، ويمكن أيضاً تجفيفه وطحنه لإضافته إلى الأطعمة والحلويات لزيادة قيمتها الغذائية. 

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الفاكهة نفسها وحتى قشورها قد تحتوي على بذور وشوك يمكن أن يسببوا إزعاجًا في الفم والحلق، لذلك يجب التعامل معها بحذر.

التين الشوكي قشر التين الشوكي الجهاز المناعي خصائص مضادة للأكسدة تحسين صحة الجهاز المناعي تحسين صحة الجلد تحسين صحة ​​​​​​​health

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