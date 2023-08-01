جريندو: الزمالك فاوضني.. واخترت البنك الأهلي لهذا السبب

أكد محمد عبداللطيف جريندو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنه واجه صعوبة في قرار الرحيل عن المصري البورسعيدي، بسبب ارتباطه بالنادي والجماهير.

وتابع جريندو خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية: "الموضوع كان صعب أن أرحل عن المصري بعد ست سنوات في النادي، ولكن خرجت للبنك الأهلي في ظل الاستقرار المتواجد هناك".

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي السابق: "الزمالك تفاوض معي بجدية للتواجد مع الفريق وبشكل رسمي في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم المفاوضات كانت مجرد كلام، والتواصل كان مع وكيل أعمالي".

واستطرد: "خسارة كأس الرابطة مع المصري كان أمر صعب للغاية، في ظل أننا كنا نرغب في إسعاد الجماهير بعد الموسم المميز الذي قدمناه".

واختتم: "البنك الأهلي كان الأكثر جدية في التفاوض معي، والاستقرار وراء قرار توقيعي مع النادي، وحديث اللواء أشرف نصار كان بمثابة الثقة في اتخاذ القرار"

