تدريبات استشفائية لـ 9 لاعبين في الزمالك استعدادا لـ النصر السعودي

أدى تسعة لاعبين بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة استعدادا للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

و خاض التدريبات الاستشفائية كل من محمد صبحي وحمزه المثلوثي وحاتم سكر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد "زيزو "ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر جابر.

وفضل الجهاز الفني خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الشباب السعودي بالأمس.

وتفوق فريق الشباب السعودي على الزمالك 1-0، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات، لبطولة كأس الملك سلمان، مساء أمس الاثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

