محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية ..صور

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وكراسى متحركة ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن ( نصف مليون جنيه) ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك إستكمالاً لسلسلة " رد الجميل " التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ ، وممثلى الجهات المعنية بمديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.



وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات وتلبية مطالب المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية ولاسيما الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.



وأجرى المحافظ حواراً مع الحالات الإنسانية كل علي حدة للاستماع إلى مطالبهم ، حيث وجه بتحول 10 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة والمخ والأعصاب ومستشفى قويسنا وتلا المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإتخاذ اللازم بشأنهم ، وكذا إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 حالات لإجراء التدخل الطبي اللازم وتوفير العلاج المناسب لهم مراعاة لظروفهم المعيشية ومخاطبة التأمين الصحي حيال (3) حالات يحتاجون إلى توفير العلاج المناسب لهم ، فيما وجه مديرية التضامن الإجتماعى بضرورة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الظروف الصعبة.



وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية على إدخال البهجة إلى قلوبهم واهتمامه للاستماع الي مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية