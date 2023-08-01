عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية ..صور

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وكراسى متحركة ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة  بتكلفة إجمالية تزيد عن ( نصف مليون جنيه) ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لتوفير حياة كريمة لهم.

 جاء ذلك إستكمالاً لسلسلة " رد الجميل "  التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ ، وممثلى الجهات المعنية بمديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

محافظ المنوفية يُهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

المنوفية .. غرق 3 طلاب بينهم فتاة وشقيقها عقب نزولهم للاستحمام بفرع النيل


وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات  وتلبية مطالب المواطنين والمساهمة في تخفيف  العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية ولاسيما الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.


وأجرى المحافظ حواراً مع الحالات الإنسانية كل علي حدة للاستماع إلى مطالبهم ، حيث وجه بتحول 10 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة والمخ والأعصاب ومستشفى قويسنا وتلا المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإتخاذ اللازم بشأنهم ، وكذا إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 حالات لإجراء التدخل الطبي اللازم وتوفير العلاج المناسب لهم مراعاة لظروفهم المعيشية ومخاطبة التأمين الصحي حيال (3) حالات يحتاجون إلى توفير العلاج المناسب لهم ،  فيما وجه مديرية التضامن الإجتماعى بضرورة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الظروف الصعبة.


وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية على إدخال البهجة إلى قلوبهم واهتمامه للاستماع الي مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي التموين والتضامن الاجتماعي الحالات الإنسانية العلاج على نفقة الدولة المنوفية توفير حياة كريمة شكاوى المواطنين محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

ترشيحاتنا

علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج

لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. زيارة رسمية لمسؤولين مصريين في روسيا| تفاصيل

اختاري الأنسب .. وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد في فصل الصيف

بسبب الثانوية العامة.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيد حشرى للتخلص من حياتها

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

جولة الحسم أمام النصر.. سيناريوهات بلوغ الزمالك ربع نهائي البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوي.. هل يمكن العثور على الحيوان المتخفي بصورة الوهم

5 أبراج تحب إخوتها بشدة وتشعر بالمسئولية تجاههم.. هل أنت منها

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

فيديو

حر شديد.. ظاهرة شمسية تؤثر على حالة الطقس الفترة المقبلة

حدث تاريخي .. إغراق 15 قطعة مركبات قديمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ