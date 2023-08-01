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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمومية اتحاد الكرة تتمسك بإلغاء دوري المحترفين في القسم الثاني

عمومية اتحاد الكرة
عمومية اتحاد الكرة

انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى اتحاد الكرة بحضور 25% (37 ناديا) في الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع صحيحا بهذا العدد. 

وتمت موافقة 36 ناديا على إلغاء دوري المحترفين، ما عدا نادٍ واحد انصرف من الاجتماع قبل التصويت. 

كان اتحاد الكرة أعلن عن انطلاق دوري المحترفين في القسم الثاني من الموسم الجديد، إلا أنه واجه رفضا من قبل أندية الجمعية العمومية.

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هجوم أندية العمومية على اتحاد الكرة 

قال عدلي رسلان، رئيس نادي الحمام، إن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تم إعلانه أمس، الاثنين، مؤكدا عدم صحة إجراء جمعية عمومية غير عادية للاتحاد، غير صحيح بالمرة.

وأضاف عدلي رسلان ، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “لا أفهم ماذا يريد الاتحاد المصري لكرة القدم، وبيان أمس به أخطاء عديدة، ولا يوجد أى كلام صحيح”.

وتابع: “نحن فى الجمعية العمومية نتمسك بإقامتها، والآن نحن فى أحد فنادق القاهرة من أجل أن نجتمع غدًا مع اتحاد الكرة، ونرفض إقامة دوري المحترفين ولم نوافق على إقامة دوري المحترفين قبل الموسم كما يقول اتحاد الكرة”.

وأوضح: “لا أرى أى تطوير للكرة المصرية مع الاتحاد الحالي”.
 

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