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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حل أزمة القيد أولا.. ميدو: لا يوجد لجنة فنية فى الزمالك

صدى البلد

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر ، أنه يعقد العديد من الجلسات مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل معرفة طلباته للموسم المقبل.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" 
لا يوجد لجنة فنية داخل الزمالك الآن ، أوسوريو يملك رؤية أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين وصفقات جديدة فى مراكز معينة، وأنا جلست مع أوسوريو من أجل معرفة طلباته، ثم نقلت ذلك لمجلس الإدارة ، وبالفعل مجلس الإدارة يتحرك فى ذلك الملف.

 

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واضاف:" جهزنا طلبات أوسوريو بالكامل وحددنا القيمة المالية لكل لاعب نرغب فى التعاقد معه، أوسوريو طلب صفقات معينة وبالفعل نسعي لذلك، ولكن حل أزمة القيد أولا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة النصر السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية.

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