عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن هناك وكيل لاعبين عرض علي الأهلي ضم الايطالي ماريو بالوتيلي نجم سيون السويسري خلال الفترة الحالية .

واضاف شبانة أن الوكيل عرض ضم اللاعب مقابل ٧٥٠ الف دولار أي بمبلغ أقل من البرازيلي سوزا مشددا على أن الاهلي رفض تماما ضم اللاعب.

وأضاف أن الاهلي أكد أنه لا يرغب في ضم لاعب مثير للأزمات والمشاكل داخل الملعب علي الرغم من إمكانياته المميزه

وتابع أن الاهلي أغلق الملف تماما برفض ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية