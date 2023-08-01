عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات المدن الجامعية للعام الجديد

اجتماع المدن الجامعية
اجتماع المدن الجامعية بقنا

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب لعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وياسر الواعى، مدير عام المدن الجامعية، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، ومسئؤلى التسكين بالمدن الجامعية.

 

من 5 لـ6 أغسطس الجاري.. محافظ قنا يعلن موعد تنظيم ملتقى للتوظيف

صحة قنا: حريق مخزن مستشفى دشنا أسفر عن خسائر طفيفة

 

وقال الدكتور أحمد عكاوى، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.
 

وأوضح عكاوى، بأنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة وذلك استمراراً لمشوار الدعم لرئيس الجامعة السابق.

 

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة حريصة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن المدن الجامعية تستعد من أجل استقبال حوالى ٥ آلاف طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه يتم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في المدينة الجامعية.
 

 

جامعه جامعة جنوب الوادي العملية التعليمية المدن الجامعية ذوي الاحتياجات الخاصة الهوايات الطلابية التطوير الشامل قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ سنوات.. خروج قنا من ماراثون أوائل الثانوية العامة 2023

وزير الصحة يدعم مستشفي قنا العام باستشاريين لإنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية

ترشيحاتنا

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ