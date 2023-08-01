رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات المدن الجامعية للعام الجديد

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب لعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وياسر الواعى، مدير عام المدن الجامعية، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، ومسئؤلى التسكين بالمدن الجامعية.

وقال الدكتور أحمد عكاوى، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.



وأوضح عكاوى، بأنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية، بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة وذلك استمراراً لمشوار الدعم لرئيس الجامعة السابق.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة حريصة على توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن المدن الجامعية تستعد من أجل استقبال حوالى ٥ آلاف طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه يتم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في المدينة الجامعية.

