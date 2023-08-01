نصائح لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بأفضل كلية مؤهلة لسوق العمل

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه طلاب الثانوية العامة، قبل بدء عملية اختيار الرغبات في لتنسيق الجامعات، مطالبون بتصفية الذهن من أى قلق أو توتر أو خوف، لأن هذه المشاعر والضغوط لا تجعل الطالب يفكر جيدًا، لذا علي الطالب أن يتحلى بالهدوء والسكينة، حتى يحدد ويختار ما تريده لدراسته ومستقبله.

وأوضح استاذ المناهج، أن الاستفادة من تجارب الآخرين من الأهل أو الأصدقاء المقربين ضرورية ، فاختياراتهم السابقة هى سبب ما هم عليه اليوم، سواء كان نجاحًا أو فشلاً.

وأكد الخبير التربوي لـ صدى البلد، ضرورة اتباع موهبة الطالب بعيدا عن المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة، فتحقيق طموح الطالب هو أكثر شيء يجب أن يهتم به ويسعى لتنفيذه، مناشدا الأسرة أن تتباع أولادها في اختياراتهم، وأن لا تستمع لتقاليد مجتمعنا في اختيار كليات ذات مجاميع عالية.

وتابع الدكتور شحاتة أنه من الضروري أن يفكر الطالب فى التخصص المهني والعملى الذي سيعمل فيه بعد التخرج، لأنه هو ما سيؤهله لسوق عمل محددة، وإذا أجبرك مجموعك على الاختيار في كليات معينة لا تريدها، فاختار أوسعها مجالا واحتياجا لسوق العمل بعد ذلك، مؤكدا أن أفضل المجالات في الوقت الحالي هي المتعلقة بالانترنت والتصميم والإلكترونيات عمومًا، وهذه المجالات يمكن اقتحامها والاحتراف فيها مهما كانت كليتك وسواء كنت أدبي أو علمي.

وتابع أنه لا بد من تقوية السيرة الذاتية الخاصة بالطالب بالتعليم الذاتي، والذي ينتشر بقوة على المواقع المجانية المختلفة، مشددا علي بذل كثير من الجهد لاكتساب الكثير من الخبرات والدورات التدريبية والكورسات، وقراءة الكتب وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية والثقافية خلال فترة الإجازة الصيفية، وفى مرحلة ما قبل الالتحاق بالجامعة وبدء العام الدراسي.

وأضاف حسن شحاتة أنه من الضروري أن يبحث الطالب عن قمته ولا يجعل المجتمع يتحكم به ويدرس ما يحب وما يناسبه وأن يختار بمفرده وبما يناسب أسرته ومجتمعه، مشددا على أن لا ينسى الطالب في اختياراته سوق العمل .