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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: توسعات جديدة في البرامج الدراسية في تنسيق الجامعات 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تحديثات جديدة في مناهج الدراسة للجامعات المصرية وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين جودة التعليم العالي ومواكبة التطورات الحالية في العالم الأكاديمي.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التحديثات الجديدة تشمل تحديثات في المناهج الدراسية وتدريب الأساتذة وتحديثات في بنية البرامج الدراسية وتستهدف هذه التحديثات تحسين مستوى التعليم العالي في مصر وتعزيز قدرات الطلاب والتدريسيين.

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وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن التحديثات الجديدة شملت أيضًا تحديثات في المواد الدراسية وتحسين الطرق التدريسية وتطوير تقنيات التعليم الحديثة التى تهدف  إلى تعزيز التفاعل بين الطلاب والتدريسيين وتحسين نوعية التعليم العالي في مصر.

 

وأشار أستاذ المناهج إلى أن التحديثات سوف تؤثر  بشكل كبير على الطلاب والتدريسيين في الجامعات المصرية، حيث ستمنح الطلاب فرصًا أكبر لتوسيع معرفتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بينما ستساعد التحديثات التدريسيين على تحسين تقنيات التعليم وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتحسين جودة التعليم العالي في مصر.

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