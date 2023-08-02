نصائح لطلاب الثانوية العامة الجدد للتفوق في المرحلة الجامعية

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية ،أنه انطلاق العام الجامعي الجديد، توجه العديد من طلاب الثانوية العامة إلى الجامعات لمواصلة دراستهم العليا ومع ذلك، فإن الالتحاق بالجامعة قد يكون تحدًا كبيرًا للبعض، لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكم على التأقلم مع الحياة الجامعية الجديدة:

1- التخطيط للدراسة: يُنصح بتخطيط الدراسة وتقسيم الوقت بين الدراسة والنوم والترفيه، وعدم ترك كل شيء اللحظة الأخيرة.

2- الانضمام إلى الأندية الأسر الطلابية: يمكن للطلاب الانضمام إلى الأندية الأسر الطلابية التي تتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، وذلك لتوسيع دائرة معارفهم والتعرف على أصدقاء جدد.

3- تعلم المهارات اللازمة: ينبغي للطلاب تعلم المهارات اللازمة للتعامل مع الحياة الجامعية، مثل إدارة الوقت والتواصل الفعال والتعلم الذاتي والتحليل والتفكير النقدي.

4- البحث عن المصادر المالية: ينبغي للطلاب البحث عن المصادر المالية التي يمكن أن تساعدهم على تحمل تكاليف الدراسة، مثل المنح الدراسية والقروض الطلابية والعمل جزئيًا.

5- الاستفادة من موارد الجامعة: ينبغي للطلاب الاستفادة من موارد الجامعة، مثل المكتبات والمعامل والمراكز الرياضية والنصائح الأكاديمية والمهنية.

6- الاهتمام بالصحة النفسية: ينبغي للطلاب الاهتمام بالصحة النفسية والاستماع إلى احتياجاتهم الشخصية، والتحدث مع المستشارين الأكاديميين والاستفادة من الدعم النفسي المتاح في الجامعة.