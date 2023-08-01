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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يستخرجانه من الأرض.. صائغ وسائق يجمعان ذهبا بـ 130 مليون جنيه

الذهب
الذهب

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين (سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال استقلالهما سيارة ملك الثانى بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما (42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنت 53,371 كيلو جرام) تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه مُخبأة داخل السيارة.

 

بمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية وأنه كان فى طريقه للقاهرة لتحديد عيارهم وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.

كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادة السيارة من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الامن العام المصوغات الذهبية النيابة العامة دير مواس سبائك ذهبية مصوغات ذهبية

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