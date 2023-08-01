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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات 2023 .. دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية

تنسيق الدبلومات 2023
تنسيق الدبلومات 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ،ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية

 

ويستعرض موقع صدي البلد دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط معرفة كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2023  اضغط هنــــا .

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احفظ الرابط.. تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 للثلاث المراحل هنــا

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جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023  كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا: ومنها كالاتى

تمریض دمنهور

تمريض المنصورة

تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تربية نوعية جنوب الوادي

تمريض الزقازيق

تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

تربية نوعية طنطا

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

سياحة وفنادق الإسكندرية

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

تمريض دمياط

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 


خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تمريض جنوب الوادي

خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

كليات الدبلومات الفنية 2023

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

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