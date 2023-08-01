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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى عبر فيس بوك.. حملات أمنية على تجار الكيف بكفر الشيخ

حملات امنية
حملات امنية

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 225 قضية متنوعة بإجمالى عدد 232 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950قرص مخدر- 25 سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض).

وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

اجهزة الامن التواصل الإجتماعي فيس بوك المواد المخدرة تجار الكيف ترويج المواد المخدرة سلاح ناري سلاح ابيض

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